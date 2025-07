Ernia e Valentina Cabassi sono diventati genitori: è nata Sveva

Ernia e Valentina Cabassi sono diventati genitori. Il rapper, 31 anni, e la modella e influencer, 29 anni, annunciano la nascita della figlia. "La nostra Sveva. Siamo innamorati persi, è una magia", ha scritto Valentina Cabassi, pubblicando i primi scatti in tre.

Insieme dal 2019, Ernia - nome d'arte di Matteo Professione - e Valentina Cabassi avevano annunciato di essere in attesa di una bambina lo scorso febbraio. "Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l'ora di conoscerti", erano state le parole della modella. Ironica la didascalia dell'annuncio di Ernia: "Fuori a luglio". La figlia è nata il 7 luglio 2025. Il nome scelto per la bambina non è casuale. "Ti avrei chiamato Sveva fossi stata bambina. Perché ha il sapore di casa e sa di quello che siamo", canta Ernia nel suo brano Buonanotte.