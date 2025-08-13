Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Amore
13 agosto 2025

Stash, gli auguri a Giulia Belmonte: “Da quando sei nella mia vita io sono felice”

Il cantante festeggia il compleanno della compagna Giulia Belmonte con una dedica su Instagram: "Vorrei poter spiegare con le parole cosa provo al mattino quando ti vedo nel letto accanto a me"

Condividi:
Stash e Giulia Belmonte si baciano su un balcone vista mare, con un ampio panorama marino sullo sfondo
Instagram: @thekolors_stash

Stash celebra i 30 anni della compagna Giulia Belmonte. In un post su Instagram, il frontman dei The Kolors condivide una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio su un balcone con vista mare, accompagnandola con una dedica: "Oggi compi 30 anni, amore mio. Un traguardo importante. Vorrei poter spiegare con le parole cosa provo al mattino quando ti vedo nel letto accanto a me. Quando ti vedo a casa insieme alle bimbe. Quando siamo in giro e ti stringo la mano un po’ più forte per avere la certezza che è tutto vero. Se solo io potessi farti entrare nella mia testa per qualche secondo, capiresti perché da quando sei nella mia vita io sono felice! Sei il senso di tutto questo. La mia vita. Buon compleanno, amore mio!".

Stash e Giulia Belmonte sono legati dal 2017 e insieme hanno costruito una famiglia. La coppia ha accolto la primogenita Grace il 3 dicembre 2020 e la secondogenita Imagine il 14 agosto 2022.

A Verissimo, Stash aveva definito Giulia "il miracolo della mia vita" e le loro figlie "due poesie che ci sono state regalate", aggiungendo: "Penso che un figlio sia un dono, e Giulia mi fa sentire un uomo migliore".

Dal canto suo, Giulia aveva dichiarato: "Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla".

Leggi anche

Antonia Nocca, il video con Senza Cri

Amici24

Antonia Nocca, il video con Senza Cri

Dopo Amici24, le due cantanti si mostrano sempre più unite

Dopo Amici24, le due cantanti si mostrano sempre più unite

Stefano Gabbana, la dedica a Domenico Dolce

Compleanni

Stefano Gabbana, la dedica a Domenico Dolce

Lo stilista dedica parole d'affetto al collega e suo ex compagno

Lo stilista dedica parole d'affetto al collega e suo ex compagno

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Amore

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

Maternità

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity