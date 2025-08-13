Stash, gli auguri a Giulia Belmonte: “Da quando sei nella mia vita io sono felice”

Instagram: @thekolors_stash

Stash celebra i 30 anni della compagna Giulia Belmonte. In un post su Instagram, il frontman dei The Kolors condivide una foto che li ritrae mentre si scambiano un bacio su un balcone con vista mare, accompagnandola con una dedica: "Oggi compi 30 anni, amore mio. Un traguardo importante. Vorrei poter spiegare con le parole cosa provo al mattino quando ti vedo nel letto accanto a me. Quando ti vedo a casa insieme alle bimbe. Quando siamo in giro e ti stringo la mano un po’ più forte per avere la certezza che è tutto vero. Se solo io potessi farti entrare nella mia testa per qualche secondo, capiresti perché da quando sei nella mia vita io sono felice! Sei il senso di tutto questo. La mia vita. Buon compleanno, amore mio!".

Stash e Giulia Belmonte sono legati dal 2017 e insieme hanno costruito una famiglia. La coppia ha accolto la primogenita Grace il 3 dicembre 2020 e la secondogenita Imagine il 14 agosto 2022.

A Verissimo, Stash aveva definito Giulia "il miracolo della mia vita" e le loro figlie "due poesie che ci sono state regalate", aggiungendo: "Penso che un figlio sia un dono, e Giulia mi fa sentire un uomo migliore".

Dal canto suo, Giulia aveva dichiarato: "Guardo Stash e le nostre figlie Grace e Imagine, che tra loro già interagiscono, e capisco che non mi manca nulla".