Antonia Nocca, il video con Senza Cri

Senza Cri e Antonia Nocca sempre più unite dopo la fine di Amici. Le due cantanti pubblicano sui social video e foto in compagnia l'una dell'altra.

L'ultimo è un video pubblicato su TikTok da Antonia, 20 anni, di un abbraccio pieno d'affetto con Senza Cri, 25 anni. Ma anche Senza Cri ha condiviso di recente un video insieme ad Antonia in cui Antonia interpreta con il lip sync il brano 20XSEMPRE di Senza Cri. Su Instagram invece le due cantanti hanno pubblicato lo scatto di un momento di relax insieme sul prato. Inoltre si supportano l'un l'altra durante i loro impegni lavorativi: Senza Cri è stata spesso vista alle esibizioni di Antonia e viceversa.

Ospite a Verissimo, Senza Cri aveva parlato del suo rapporto con Antonia ad Amici, facendo chiarezza sul contenuto del messaggio che ha pubblicato sui social dopo l'eliminazione da Amici24.

"Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione", aveva scritto la cantante nelle storie su Instagram.

A Verissimo aveva spiegato: "Ho scritto questo perché ho visto tante insinuazioni su di me e Antonia. Devo essere onesta: la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata. Ci tenevo fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e deve essere così".