Mediaset Infinity logo
Verissimo
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Verissimo logo
Home
Tutti i video
Amici24
13 agosto 2025

Antonia Nocca, il video con Senza Cri

Dopo Amici24, le due cantanti si mostrano sempre più unite

Condividi:
senza cri antonia

Senza Cri e Antonia Nocca sempre più unite dopo la fine di Amici. Le due cantanti pubblicano sui social video e foto in compagnia l'una dell'altra.

L'ultimo è un video pubblicato su TikTok da Antonia, 20 anni, di un abbraccio pieno d'affetto con Senza Cri, 25 anni. Ma anche Senza Cri ha condiviso di recente un video insieme ad Antonia in cui Antonia interpreta con il lip sync il brano 20XSEMPRE di Senza Cri. Su Instagram invece le due cantanti hanno pubblicato lo scatto di un momento di relax insieme sul prato. Inoltre si supportano l'un l'altra durante i loro impegni lavorativi: Senza Cri è stata spesso vista alle esibizioni di Antonia e viceversa.

Ospite a Verissimo, Senza Cri aveva parlato del suo rapporto con Antonia ad Amici, facendo chiarezza sul contenuto del messaggio che ha pubblicato sui social dopo l'eliminazione da Amici24.

"Ciao ragazzi, stanno uscendo news non vere che insinuano che la produzione abbia censurato informazioni. La produzione di Amici non ha mai censurato nulla. Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione", aveva scritto la cantante nelle storie su Instagram.

A Verissimo aveva spiegato: "Ho scritto questo perché ho visto tante insinuazioni su di me e Antonia. Devo essere onesta: la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltata e tutelata. Ci tenevo fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla. Per me il focus è la musica e deve essere così".

Leggi anche

Stash, gli auguri a Giulia Belmonte

Amore

Stash, gli auguri a Giulia Belmonte

Il cantante festeggia il compleanno della compagna Giulia Belmonte

Il cantante festeggia il compleanno della compagna Giulia Belmonte

Stefano Gabbana, la dedica a Domenico Dolce

Compleanni

Stefano Gabbana, la dedica a Domenico Dolce

Lo stilista dedica parole d'affetto al collega e suo ex compagno

Lo stilista dedica parole d'affetto al collega e suo ex compagno

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Amore

Gianmarco Tamberi, gli auguri a Chiara Bontempi

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Gianmarco Tamberi dedica sui social parole d'amore alla moglie con cui aspetta la prima figlia

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

Maternità

Elisa Visari e il pancione di 34 settimane

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

L'attrice mostra in un video sui social il suo pancione

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity