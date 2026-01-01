Dalle giovani coppie che si sono incontrate all'interno di programmi televisivi ad amore sbocciati nel tempo, nel 2025 molte nuove coppie hanno raccontato per la prima volta il loro nuovo amore.

Ospite a Verissimo nel novembre 2025, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri avevano raccontato a Silvia Toffanin la loro storia d'amore. "Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne". La coppia si era conosciuta a Uomini e Donne, ma la scelta di Martina era ricaduta su Ciro. Gianmarco è poi salito sul trono e ha scelto Cristina.

Manuel Bortuzzo ha condiviso con tutti i suoi follower i primi scatti con la sua nuova fidanzata, Serena Padovano. "Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa", aveva scritto il nuotatore su Instagram.

In un'intervista a Verissimo nel maggio del 2025, Bianca Guaccero aveva raccontato la storia d'amore con Giovanni Pernice: "Giovanni ha riportato il mio cuore a sorridere. L'ho aspettato tanto, ma è giusto così. Sogno innanzitutto di renderlo felice. Voglio essere il sole della sua vita. E se Dio vorrà, mi piacerebbe costruire una nuova vita insieme a lui".



Dopo essersi conosciute ad Amici, Senza Cri e Antonia Nocca hanno ufficializzato la loro storia d'amore con un bacio condiviso sui social.

