Manuel Bortuzzo sembra aver ritrovato l'amore e sui social condivide i primi scatti con la nuova fidanzata.



"Sei entrata nella mia vita in punta di piedi e in modo silenzioso, ma la realtà è che hai fatto più rumore di qualsiasi altra cosa". Queste le parole del nuotatore a corredo di alcuni scatti che lo ritraggono in diverse scena di vita quotidiana con Serena Padovano, colei che sembra avergli rubato il cuore.

Manuel Bortuzzo, la turbolenta relazione con Lulù Selassié: "Mi perseguitava ovunque"

Lo scorso aprile, Manuel Bortuzzo era stato ospite a Verissimo dopo l'arrivo della sentenza che condannava la sua ex Lulù Selassié a 1 anno e 8 mesi per stalking. I due si erano conosciuti nella Casa del GF Vip e, proprio sotto le telecamere, era nata la loro storia. Con la fine del reality, però, il sentimento che li legava si era spento.



"Si presentava dove non doveva. Quando mi vedeva con un'altra ragazza, chiamava i ristoranti per avvertire che sarebbe arrivata, quindi io dovevo andare via." ha raccontato il campione paralimpico. "C'è stato anche un riavvicinamento: ci vedevamo in un appartamento lontano da tutti e, lì per lì, mi ha dimostrato di essere la persona che sognavo di avere al fianco. Dopo tutti gli errori, forse, aveva capito di cosa c'era bisogno. Poi è tornata a essere quella di sempre: possessiva, gelosa, mi metteva l'ansia di vivere qualsiasi cosa. Era opprimente".