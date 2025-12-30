Natasha Stefanenko e il marito si risposano dopo 30 anni: "La giornata più bella della nostra vita"

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni si baciano durante le loro nozze

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono risposati dopo trent’anni dal loro primo "sì". La coppia, unita civilmente dal 23 dicembre 1995, ha scelto di celebrare l’importante anniversario rinnovando le promesse con un rito religioso.

Per le nozze bis, Natasha Stefanenko e il marito hanno scelto una cappella a Pitinga, in Brasile. La figlia Sasha ha ricoperto il ruolo di testimone durante la cerimonia.

Sui social, la modella e conduttrice ha condiviso un video con alcune scene della celebrazione: "Un assaggio di felicità, tratto dalla giornata più bella della nostra vita".

Pochi giorni prima delle nozze religiose, Natasha aveva ricordato sui social il loro primo matrimonio civile, celebrato a Sant’Elpidio a Mare il 23 dicembre 1995. Nel post, la conduttrice aveva scritto: "30 anni fa ci siamo promessi amore eterno. Non sapevamo cosa ci avrebbe riservato la vita, ma sapevamo che l’avremmo vissuta insieme. Oggi, guardandoti, so che quella promessa è diventata la nostra verità più bella. Tra pochi giorni, diremo ancora una volta sì, questa volta in chiesa, con il cuore ancora più consapevole, ancora più innamorato".