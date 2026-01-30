Nicolò De Devitiis, la richiesta d'aiuto per il suo cane Dotto: "Piange e respira affannato"

Famiglia 30 gennaio 2026

L'inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis condivide sui social una richiesta d'aiuto per il suo amato cagnolone che sta male: "Magari potete darmi una mano"

Nicolò De Devitiis, 35 anni, condivide su Instagram una struggente richiesta d'aiuto per il suo amato cane Dotto, un tenero Labrador marrone. Come spiega l'inviato de Le Iene in un lungo post, in questo periodo Dotto sta male e i veterinari consultati stanno avendo delle difficoltà nel trovare la cura più efficace. "Ho sempre creduto nel potere della condivisione... lo stesso che dal niente mi ha portato fino a fare il lavoro che faccio e oggi fino a qui - scrive Nicolò De Devitiis nella didascalia che accompagna il carosello di foto pubblicato sui social in cui si vede il cagnolone stare poco bene - Per questo voglio condividere con voi un problema per il quale magari potete darmi una mano. Sono giorni che Dotto, il mio Labrador che negli anni avete imparato a conoscere, piange, si lamenta, respira affannato e cammina male con le gambe posteriori".

Nicolò De Devitiis continua: "Lo stiamo portando notte e giorno ovunque, ma ancora, pare, non abbiamo avuto una risposta certa, continuiamo a passare le notti in bianco, a portarlo fuori per farlo distrarre alle 4/5/6 del mattino e poi da vari veterinari. Se qualcuno di voi può sapere un minimo qualcosa, fatemi sapere. Grazie, scusate lo sfogo e il grido d’aiuto".