Sabato 7 e domenica 8 marzo su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo, la storia, tra carriera sportiva e vita privata, della coppia di pattinatori azzurri formata da Sara Conti e Niccolò Macii. Intervista ritratto per Paolo Del Debbio, in onda su Retequattro con Dritto e rovescio e 4 di sera.



Inoltre, prima intervista di coppia per Davide Bonolis e la fidanzata Martina Dotti e la nuova fase di vita Manuela Arcuri.



Infine, in studio, la sensibilità artistica e l’eleganza di Michele Bravi.

Domenica alle ore 15.30:

Direttamente dal terzo posto conquistato al Festival di Sanremo sarà ospite, con la sua energia travolgente, Ditonellapiaga. Sempre dal successo ottenuto alla kermesse sanremese, sarà in studio con le sue emozioni e la sua voce inconfondibile: Serena Brancale.



Spazio poi ad Arianna Fontana, una super campionessa, che grazie agli ultimi successi ottenuti nello short track a Milano Cortina 2026, è diventata l’atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici.



E ancora, intensa intervista per l’attore Gabriel Garko e le novità nella vita di Paola Caruso. Inoltre, il dolore e l’indignazione di Fabrizio e Angela, genitori di Davide Borgione, il diciannovenne torinese, morto, nella completa indifferenza, nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, dopo una caduta dalla bicicletta.



E, infine, la drammatica testimonianza di Cristina, Mariangela e Raimondo, i figli di Gaetano Russo, il panettiere di Sarno ucciso a coltellate nella notte tra il 2 e il 3 febbraio, proprio nel suo negozio.