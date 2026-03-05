L'atleta azzurra dei record: con ben 14 medaglie a cinque cerchi è stata definita la "Regina dei ghiacci": domenica 8 marzo a Verissimo, la super campionessa Arianna Fontana.
Nata a Sondrio il 14 aprile 1990, si avvicina fin da giovanissima allo short track, pattinaggio di velocità su ghiaccio. A soli 15 anni esordisce in Nazionale in Coppa del Mondo e nel 2006 gareggia alle Olimpiadi invernali di Torino. Proprio in questa occasione Arianna Fontana conquista il suo primo record: vince la medaglia di bronzo nella staffetta e diventa così l'atleta italiana più giovane a ottenere una medaglia ai Giochi olimpici invernali. Per questo titolo conquistato a 15 anni, viene insignita del titolo di Cavaliere.
Quella conquistata a Torino 2006 è solo la prima delle medaglie olimpiche che Arianna Fontana vincerà nel corso degli anni, vittorie che la porteranno a diventare nel 2026 l'atleta italiana più medagliata nella storia dei Giochi olimpici. Con quelle vinte alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 - due argenti, uno nei 500 metri e uno nella staffetta femminile - Arianna Fontana arriva a quota 14 medaglie olimpiche.
La passione per lo short track Arianna Fontana la condivide anche con il marito Anthony Lobello, ex pattinatore italo-americano, sposato nel 2014.