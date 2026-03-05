Christian De Sica, l’addio alla sua cagnolina Meri: "Ciao mia amata"

"Ciao mia amata Meri. Buon viaggio", è la didascalia che accompagna il post. "Meri nostra", è il commento al post della figlia del regista, Maria Rosa.

Christian De Sica è un grande amante dei cani, con cui condivide spesso momenti sui social. Nel 2024, il regista aveva già dovuto salutare il suo cagnolone Jumbo: "Facevi paura a tutti e invece eri il più buono".