Christian De Sica, l’addio alla sua cagnolina Meri: "Ciao mia amata"

L'attore Christian De Sica, 75 anni, annuncia la scomparsa della sua amata cagnolina. Sul suo profilo Instagram ha condiviso un tenero scatto che la ritrae accucciata su una poltrona, con il muso appoggiato al bracciolo.
"Ciao mia amata Meri. Buon viaggio", è la didascalia che accompagna il post. "Meri nostra", è il commento al post della figlia del regista, Maria Rosa.
Christian De Sica è un grande amante dei cani, con cui condivide spesso momenti sui social. Nel 2024, il regista aveva già dovuto salutare il suo cagnolone Jumbo: "Facevi paura a tutti e invece eri il più buono".