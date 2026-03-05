Filippo Magnini celebra il compleanno della moglie Giorgia Palmas, che compie 44 anni, con una dedica d'amore su Instagram, accompagnata da due romantiche foto scattate sul Lago d'Orta.
Nella didascalia, l'ex campione di nuoto scrive: "Tanti auguri all'amore della mia vita. Sono veramente un uomo fortunato ad averti incontrato e a percorrere i passi della nostra vita insieme. Poi continuo a dirlo e a pensarlo ogni volta che ti guardo: quanto sei bella".
Nel 2020, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia, e si sono sposati a Milano l’anno successivo.
Ospiti a Verissimo, avevano parlato della possibilità di allargare la famiglia in futuro: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva dichiarato Palmas. L'ex campione di nuoto aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".