Filippo Magnini e Giorgia Palmas durante una visita al Lago d'Orta | Instagram: @filomagno82

Nella didascalia, l'ex campione di nuoto scrive: "Tanti auguri all'amore della mia vita. Sono veramente un uomo fortunato ad averti incontrato e a percorrere i passi della nostra vita insieme. Poi continuo a dirlo e a pensarlo ogni volta che ti guardo: quanto sei bella".

Nel 2020, Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono diventati genitori di Mia, e si sono sposati a Milano l’anno successivo.

Ospiti a Verissimo, avevano parlato della possibilità di allargare la famiglia in futuro: "Iniziamo a essere grandicelli. Quel che sarà, sarà", aveva dichiarato Palmas. L'ex campione di nuoto aveva aggiunto: "Deciderà il destino, ma se fosse sarebbe stupendo".