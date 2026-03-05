Michele Bravi

Nato nel 1994 a Città di Castello, Michele Bravi coltiva fin da piccolo la sua passione per la musica, quando entra nel coro dei bambini della sua città. Oltre al canto, negli anni studia anche chitarra e pianoforte, studi che lo porteranno poi a decidere di iscriversi ai provini di X Factor nel 2013. Vince la settima edizione del talent con l'inedito La vita e la felicità, scritto per lui da Tiziano Ferro.

Nel 2017 Michele Bravi sale per la prima volta sul palco del Teatro Ariston, in gara alla 67° edizione del Festival di Sanremo con il brano Il diario degli errori.

Nell'arco della sua carriera pubblica quattro album in studio, prende parte a due film - Amanda di Carolina Cavalli e Finalmente l'alba di Saverio Costanzo - intraprende numerose tournée e scrive due libri, Nella vita degli altri e Lo ricordo io per te.

Nel percorso artistico di Michele Bravi c'è spazio anche per le esperienze televisive. Nel 2017 prende parte ad Amici di Maria De Filippi nei panni di tutor e nel 2023 ricopre il ruolo di giudice. Nel 2020 si mette in gioco come concorrente in Amici speciali, inedita versione del programma alla quale partecipano alcuni ex concorrenti delle passate edizioni e altri nomi conosciuti del mondo dello spettacolo.

Il 2026 per Michele Bravi si è aperto con il suo ritorno in gara al Festival di Sanremo. Per la sua terza partecipazione alla kermesse dopo quelle del 2017 e del 2022, sceglie di portare il brano Prima o poi.