Alvaro Morata, la dedica ad Alice Campello per il compleanno

Alvaro Morata dedica sui social un messaggio di auguri ad Alice Campello, in occasione del suo 31 esimo compleanno. "Buon compleanno! Goditi la tua giornata", scrive nelle storie su Instagram il calciatore, 33 anni, ripubblicando il post condiviso dall'influencer: "Ultimo giorno da 30enne".
Alvaro Morata e Alice Campello si sono sposati nel 2017 dopo un anno di relazione. L'anno dopo sono diventati genitori per la prima volta dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è arrivata la quarta figlia Bella. Ad agosto del 2024, hanno annunciato la separazione. Per poi dare una seconda possibilità al loro amore.
A Verissimo, Alice Campello aveva spiegato le ragioni che li hanno portati alla prima rottura: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi".
"Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione", aveva aggiunto l'influencer e imprenditrice, riferendosi alle gravi complicazioni che ha avuto dopo il parto della quarta figlia.
Nel video sotto, i momenti salienti dell'ultima intervista di Alice Campello a Verissimo.