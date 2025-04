Alice Campello: "La separazione da Alvaro Morata l'errore più grande della nostra vita"

Alice Campello parla a Verissimo del periodo di separazione dal marito Alvaro Morata: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita".

Alice Campello, 30 anni, spiega che le incomprensioni con il calciatore, 32 anni, scaturivano anche a causa di un periodo difficile per entrambi: "La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".

Per quanto riguarda le voci che sono circolate riguardo a terze persone che avrebbero portato alla rottura della coppia: "Di solito tendo a voler controllare tutto, ma erano storie talmente impossibili che secondo me era impossibile anche crederci. Non ci sono stata male perché ero consapevole che non fosse vero".

Alice Campello e Alvaro Morata sono riusciti a trovare il coraggio di dare una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto". Per quanto riguarda la loro relazione oggi, l'influencer aggiunge: "È ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".