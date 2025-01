Alvaro Morata e Alice Campello, il bacio su Instagram

Alvaro Morata e Alice Campello condividono sui social uno scatto in bianco e nero nel quale si vede il calciatore dare un bacio sulla guancia all'influencer e imprenditrice. Un cuore rosso è la didascalia scelta per il post congiunto che farebbe pensare a una ritrovata serenità all'interno della coppia, dopo l'annuncio della separazione diffuso la scorsa estate. Poco dopo la pubblicazione della fotografia del bacio, Alice Campello ricondivide sulle sue storie Instagram un altro scatto che la ritrae insieme ad Alvaro Morata, accompagnato dalla scritta: "L'amore vince sempre".

In occasione del compleanno della figlia Bella, l'attaccante del Milan aveva scritto sui social delle dolci parole rivolte alla madre della piccola: "Grazie Alice Campello per tutto il tuo impegno e amore per avere Bibi". Oltre a Bella, Alice Campello e Alvaro Morata hanno altri tre figli: i gemelli Leonardo e Alessandro ed Edoardo.

Alice Campello e Alvaro Morata, la loro storia d'amore

Alice Campello e Alvaro Morata si sposati nel 2017, dopo essersi conosciuti l'anno precedente. Il 12 agosto 2024 hanno ufficializzato la loro separazione.

"Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono", aveva dichiarato Alice Campello.

Anche Alvaro Morata aveva rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla fine del matrimonio: "Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto".

Nel video qui in basso, tutta la storia tra Alice Campello e Alvaro Morata.