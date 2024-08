Alice Campello parla della separazione da Alvaro Morata: “Abbiamo vissuto tante cose in fretta”

Dopo l'annuncio della fine del suo matrimonio con Alvaro Morata, Alice Campello racconta sui social alcuni dei motivi per cui sono arrivati a prendere "la decisione più difficile della loro vita", per usare le loro stesse parole.

"Siamo molto giovani e abbiamo vissuto tante cose in fretta: matrimonio, tre gravidanze, quattro bambini, undici traslochi, depressioni mie dopo ogni parto, depressioni sue per il calcio in alcuni momenti e tante altre cose. Tutto questo può portare ad avere dei confronti che, a lungo andare, non sono positivi", ha spiegato l'imprenditrice e influencer, 29 anni, nelle storie su Instagram, specificando: "I motivi sono nostri e rimarranno nostri".

Alice Campello è tornata ad assicurare che tra i motivi della separazione non ci sono presunti tradimenti da parte di entrambi: "Io so che persona sono e so che persona è Alvaro. Lui sa che non gli ho mai mancato di rispetto e io metterei il mio corpo sul fuoco che nemmeno lui mi ha mai mancato di rispetto".

Infine l'imprenditrice e influencer risponde a chi l'ha criticata per aver pubblicato foto di coppia fino a pochi giorni prima dell'annuncio della separazione: "Le vacanze, le foto, l'amore: è tutto vero. Potrei mettere una foto anche adesso dicendo che lo adoro perché è la verità, ma ciò non toglie che ci sia un'altra parte della medaglia che ovviamente non si vede e che ci ha fatto arrivare a questo".

Alice Campello e Alvaro Morata, la storia e l'annuncio della separazione

Legati dal 2016, Alice Campello, 29 anni, e Alvaro Morata, 31 anni, si erano sposati nel 2017. Hanno quattro figli: i gemelli Leonardo e Alessandro (2018), Edoardo (2020) e Bella (2023). Lo scorso 12 agosto hanno annunciato la fine del loro matrimonio con due comunicati. "Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita. Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi. Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono. Ci siamo sempre promessi rispetto e di non arrivare mai al punto di essere tossici l'uno per l'altra e farci del male": erano state le parole dell'imprenditrice e influencer.

"Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, chiediamo rispetto ed empatia. Non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante continue incomprensioni che piano piano hanno logorato il rapporto": erano state invece le parole del calciatore.