Alvaro Morata e Alice Campello si separano

È finito il matrimonio di Alvaro Morata e Alice Campello. Il calciatore, 31 anni, e l'influencer, 29 anni, annunciano sui social la separazione.

Le parole di Alvaro Morata sulla separazione

"Dopo un periodo di riflessione, io e Alice abbiamo deciso di separarci. È stata una relazione meravigliosa, dove ci siamo amati e aiutati tantissimo. Sono stati anni meravigliosi e il risultato sono i nostri quattro figli, che sono, senza dubbio, la cosa migliore che abbiamo mai fatto", scrive Alvaro Morata nelle storie su Instagram.

"È una decisione dolorosa, chiediamo rispetto ed empatia", aggiunge il calciatore spagnolo, attaccante del Milan. Per quanto riguarda i motivi della separazione: "Non ci sono mai state mancanze di rispetto, solo tante continue incomprensioni che piano piano hanno logorato il rapporto".

"Alice avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, tutto quello che abbiamo vissuto insieme è stato incredibile", conclude Alvaro Morata.

Le parole di Alice Campello sulla separazione

"Io e Alvaro abbiamo deciso di separarci ed è la decisione più difficile della nostra vita", scrive Alice Campello nelle storie su Instagram.

Anche l'influencer e imprenditrice precisa per quanto riguarda i motivi della separazione: "Non ci sono state terze persone o mancanze di rispetto da parte di entrambi". "In questi otto anni, ho avuto al mio fianco una persona che non ha fatto altro che darmi priorità, prendersi cura di me", assicura l'influencer.

"Non avremmo potuto amarci di più e continuiamo a farlo, ma arriva un momento in cui si accumulano tante incomprensioni mal gestite e le cose, a poco a poco, si rompono ed esplodono", aggiunge Alice Campello. "Ci siamo sempre promessi rispetto e di non arrivare mai al punto di essere tossici l'uno per l'altra e farci del male", afferma l'influencer.

"Voglio solo ringraziare Alvaro per tutto quello che ha fatto per me, per essersi preso cura di me, per il padre e il marito che è stato. Gli auguro il meglio, sempre", conclude Alice Campello.

Alice Campello e Alvaro Morata, la storia d'amore

Legati dal 2016, Alice Campello e Alvaro Morata si sono sposati nel 2017 e nel 2018 sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita dei gemelli Leonardo e Alessandro.

Nel 2020 è arrivato il terzogenito Edoardo. E nel 2023 sono diventati genitori per la quarta volta di Bella, la loro prima figlia femmina. Il parto di Bella è stato molto difficile per Alice. L'influencer ha avuto delle complicazioni di cui aveva parlato per la prima volta a Verissimo: "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia avrebbero dovuto asportarmi l'utero altrimenti sarei morta".

Nella loro ultima intervista a Verissimo, Alice Campello e Alvaro Morata avevano parlato dell'amore per i loro quattro figli. "Stanno crescendo bene. Hanno la salute, che è la cosa più importante, e sono dei bambini rispettosi. Cerchiamo di educarli nel migliore dei modi, anche se non è sempre facile. Sono degli amori", aveva detto il calciatore.