19 agosto 2025

Alvaro Morata e Alice Campello, gita in famiglia sul lago di Como

Il calciatore pubblica su Instagram una serie di foto ricordo della vacanza sul lago di Como con la moglie e i figli

Alvaro Morata e Alice Campello con i figli

Alvaro Morata, 32 anni, condivide sui social una serie di foto ricordo della vacanza sul Lago di Como in famiglia. Al suo fianco la moglie, Alice Campello, 30 anni, e i figli: i gemelli Leonardo e Alessandro, che hanno da poco compiuto 7 anni, Edoardo, nato nel 2020, e Bella, venuta al mondo 2023.

Alvaro Morata con la figlia Bella

Nel carosello di scatti pubblicati su Instagram anche uno in bianco e nero che ritrae la coppia mentre si scambia un dolce bacio. Il 17 giugno Alvaro Morata e Alice Campello hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di matrimonio, celebrato nel 2017 nella Basilica del Redentore a Venezia.

Alvaro Morata e Alice Campello

Alice Campello e Alvaro Morata, la ritrovata felicità

Dopo un periodo di lontananza, Alice Campello e Alvaro Morata sono riusciti a dare una seconda possibilità al loro amore: "Abbiamo lavorato moltissimo su noi stessi. Io ho capito tanti miei errori di cui prima non mi rendevo conto", ha spiegato Alice Campello ospite a Verissimo. Per quanto riguarda la loro relazione oggi, l'influencer e imprenditrice ha precisato: "È ancora più bello perché non diamo niente per scontato. Alvaro è l'amore della mia vita".

Alice Campello e Alvaro Morata, la loro storia d'amore

Insieme dal 2016, Alice Campello e Alvaro Morata sono moglie e marito dal 2017. L'anno successivo sono diventati genitori per la prima volta dei gemelli Leonardo e Alessandro. Nel 2020 è nato il terzo figlio Edoardo e nel 2023 è arrivata la quarta figlia Bella.

Ospite a Verissimo, Alice Campello ha parlato del periodo di separazione da Alvaro Morata: "Non c'è stata una crisi tra me e lui. Siamo giovani, abbiamo vissuto tante cose molto velocemente. Ci sono stati un insieme di fattori che non abbiamo saputo gestire. Siamo stati immaturi e molto impulsivi. È stato terribile, l'errore più grande della nostra vita".

"La depressione è stata tra i motivi che ci hanno portato alla rottura. L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione", ha spiegato l'influencer e imprenditrice.

