L’attrice di Tokyo ne La casa di carta ha annunciato di essere in attesa di un bambino

Ursula Corbero diventerà mamma. L'attrice, 36 anni, ha annunciato sui social di essere in attesa di un bambino. "Questa non è Intelligenza Artificiale": è la didascalia ironica del post in cui mostra il pancione. Il cuore rosa che accompagna le parole potrebbe essere un indizio dell'arrivo di una femminuccia.

Nata a Barcellona nel 1989, Ursula Corbero ha coltivato la passione per la recitazione sin da bambina. Dopo aver preso parte a diverse serie tv, il successo internazionale è arrivato con il ruolo di Tokyo ne La casa di carta. Ursula Corbero è legata dal 2016 all'attore argentino Chino Darín, conosciuto sul set della serie televisiva L'ambasciata.

Nel 2024 è diventato papà anche un altro protagonista de La casa di carta: Miguel Herrán, che nella serie interpreta Rio, personaggio con cui proprio Tokyo - interpretata da Ursula Corbero - ha una turbolenta relazione.