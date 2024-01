Miguel Herrán è diventato papà: è nata la figlia di Rio de La Casa di Carta

Miguel Herrán è diventato papà. L'attore - noto per aver interpretato Rio ne La Casa di Carta e Christian Varela nella serie Élite - ha annunciato sui social la nascita della prima figlia con Celia Pedraza, sorella di María Pedraza, che proprio ne La Casa di Carta ha prestato il volto ad Alison Parker.

"Vi amo", ha scritto Miguel Herrán, 27 anni, pubblicando il primo scatto con la compagna, 31 anni, e la figlia.

Celia Pedraza, nelle sue storie su Instagram, ha svelato il nome della bambina: "Maria, ti amiamo all'infinito".

L'attore spagnolo aveva annunciato che sarebbe diventato papà lo scorso giugno. "Non posso dire molto di più. Le immagini parlano da sole. Questa è la mia famiglia. Ed è ciò che amo di più in questo mondo", aveva scritto su Instagram. E ha aggiunto una dolce dedica alla compagna: "Celia Pedraza mi ha fatto il regalo più grande della mia vita... diventeremo genitori. Non sappiamo ancora niente, solo che per il momento è tutto perfetto e che abbiamo un'illusione per noi molto difficile da gestire".

La notizia della paternità di Miguel Herrán aveva colto di sorpresa i fan dell'attore. Miguel Herrán e Celia Pedraza avevano infatti ufficializzato la loro relazione soltanto pochi mesi prima. Secondo quanto riporta, la coppia era stata vista per la prima volta insieme al Gran Premio motociclistico del Portogallo, a fine marzo, dove sono arrivati con María Pedraza. Sempre secondo il sito spagnolo, Celia Pedraza, a differenza della sorella, è lontana dal mondo dello spettacolo: ha studiato giurisprudenza e lavora come impiegata.