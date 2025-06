Álvaro Morata e Alice Campello celebrano l'ottavo anniversario di matrimonio

Sono trascorsi 8 anni dal giorno del sì e il loro amore appare più solido che mai. Il calciatore spagnolo Álvaro Morata e l'influencer imprenditrice Alice Campello hanno pubblicato alcune foto sui rispettivi profili Instagram per ricordare e celebrare il loro ottavo anniversario di matrimonio. La coppia, infatti, si è sposata il 17 giugno 2017 a Venezia.

Álvaro Morata e Alice Campello, la dedica sui social

Il 17 giugno di 8 anni fa, Álvaro Morata e Alice Campello uscivano sottobraccio dalla Basilica del Redentore a Venezia, pronti a presentarsi al mondo come marito e moglie. Un momento indimenticabile che ha segnato l’inizio della loro vita insieme e che oggi la coppia ha voluto celebrare con alcuni scatti condivisi sui social. A celebrare per primo con i fan l'importante ricorrenza è stato il calciatore spagnolo, che ha pubblicato una foto in bianco e nero accompagnata da una dolcissima dedica: "Tanti auguri amore della mia vita! 8 anni di matrimonio!! Grazie per tutto. Sono molto orgoglioso di te e sai quanto ho bisogno di te!". Pochi minuti dopo è arrivata la risposta di Alice, che ha scelto un carosello di fotografie per celebrare l’anniversario, scrivendo: "Buon anniversario amore della mia vita, 8 anni. Álvaro Morata, ti amo tanto tanto tanto".

Álvaro Morata e Alice Campello, il matrimonio e le difficoltà

Álvaro Morata e Alice Campello, in otto anni di matrimonio, hanno condiviso momenti di grande gioia e serenità, ma non sono mancate le difficoltà. A raccontarlo è la stessa Alice che, nel corso di un'intervista a Verissimo, ha parlato apertamente di un periodo delicato nella loro relazione, segnato da una temporanea separazione dovuta ad alcune incomprensioni. "Non c’è stata una vera e propria crisi tra me e lui- spiega l’influencer-. Siamo giovani e abbiamo vissuto tante cose molto in fretta. C’è stato un insieme di fattori che non siamo riusciti a gestire. Siamo stati immaturi e impulsivi. È stato terribile, l’errore più grande della nostra vita." L'imprenditrice ha rivelato anche che la depressione ha avuto un ruolo centrale in quel momento complicato: "L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi. Io dopo il parto di Bella sono quasi morta ed è una cosa che mi ha cambiata, non stavo bene. Anche lui non stava bene. Ha un lavoro molto complicato in cui subisce tanta pressione".