Murat Ünalmış pubblica sui social alcune foto ricordo della vacanza al mare trascorsa insieme al figlio Selim, nato nell'aprile del 2024 dall'amore con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar). Nel carosello di scatti condiviso su Instagram si vede l'attore turco, protagonista di Terra amara e La rosa della vendetta, giocare con la sabbia sulla spiaggia insieme al piccolo Selim.

Lo scorso aprile, per celebrare il primo compleanno di Selim, Murat Ünalmış ha pubblicato su Instagram una toccante preghiera dedicata al figlio: "Le preghiere dei padri vengano accolte. Che Dio ti protegga. Possa Egli tenerti lontano dal male. Che ti faccia incontrare persone buone. Lascia che illumini il tuo cuore, la tua mente, il tuo cammino. Che Egli ti renda uno di coloro che conoscono la verità, uno di coloro che dicono la verità e uno di coloro che sono virtuosi. Che ti conceda salute e serenità. Che non ti faccia dipendere da nessuno. Buon compleanno, mio ​​caro bambino".

Instagram_@mrtunlms

Murat Ünalmış, parla della sua vita da papà a Verissimo

Ospite a Verissimo a ottobre 2024, Murat Ünalmış, 44 anni, aveva affrontato il tema della paternità, raccontando la sua nuova vita da padre: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione". In merito al piccolo Selim, l'attore di Terra amara e La rosa della vendetta, aveva aggiunto: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".

Murat Ünalmış e l'amore per la moglie

Murat Ünalmış e Albena İlieva (Nutiye Akar) sono marito e moglie da settembre del 2023 e, nell'aprile del 2024, hanno dato il benvenuto al loro primo figlio. "Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa. Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico", aveva dichiarato l'attore parlando di sua moglie nello studio di Verissimo.