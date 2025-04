Murat Ünalmış, la dedica al figlio Selim per il primo compleanno

Instagram_@mrtunlms

Murat Ünalmış celebra il primo compleanno del figlio Selim con una serie di teneri scatti condivisi sul suo profilo Instagram. L'attore turco, protagonista di Terra amara e La rosa della vendetta, ha ripercorso così il primo anno di vita del suo primogenito, nato nell'aprile del 2024 dall'amore con la moglie Albena İlieva (Nutiye Akar).

"Le preghiere dei padri vengano accolte. Che Dio ti protegga. Possa Egli tenerti lontano dal male. Che ti faccia incontrare persone buone. Lascia che illumini il tuo cuore, la tua mente, il tuo cammino - È la preghiera che Murat Ünalmış ha scritto a corredo delle immagini -. Che Egli ti renda uno di coloro che conoscono la verità, uno di coloro che dicono la verità e uno di coloro che sono virtuosi. Che ti conceda salute e serenità. Che non ti faccia dipendere da nessuno. Buon compleanno, mio ​​caro bambino".

Murat Ünalmış, la sua paternità raccontata a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso ottobre, l'attore turco classe 1981 aveva raccontato con entusiasmo la sua nuova vita da papà: "Sta andando bene, essere padre è una sensazione meravigliosa. Sono felice e molto orgoglioso di provare questa grande emozione". In merito al figlio, Murat aveva quindi proseguito: "È un bambino tranquillo, non ci fa stancare per niente. La notte ci lascia dormire: si addormenta verso le nove e poi la mamma si sveglia una o due volte per allattarlo".