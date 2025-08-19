Federica Nargi e Alessandro Matri insieme alle figlie Sofia e Beatrice (Instagram_@fede_nargi)

Federica Nargi celebra con una tenera dedica sui social il compleanno di Alessandro Matri, che martedì 19 agosto spegne 41 candeline. "Tanti auguri a te che da 16 anni affronti la sfida più difficile: starmi accanto… e uscirne ancora vivo", scrive con ironia la showgirl, a corredo di alcuni scatti con cui ripercorre la storia d'amore con l'ex centravanti, dai primi tempi fino alla nascita delle due figlie Sofia e Beatrice, nate rispettivamente nel 2016 e nel 2019. "E soprattutto a te che sei un papà unico: STRAtosferico, STRAordinario, un po' STRAvolto… ma immensamente amato. Buon compleanno Papone, ti amiamo tanto", ha proseguito Federica Nargi, firmando la tenera dedica anche da parte delle due figlie.

Federica Nargi, la storia d'amore con Alessandro Matri raccontata a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso febbraio, Federica Nargi aveva svelato il segreto dei suoi 16 anni d'amore con il compagno. "Con Alessandro siamo cresciuti insieme. Quando ci siamo legati, io avevo 18 anni e lui 24. È una rarità avere un rapporto come il nostro in questo mondo. Secondo me il nostro segreto è essere rimasti molto fedeli a noi stessi. Facciamo parte di questo mondo, ma cerchiamo di prenderlo con le pinze", aveva spiegato la showgirl. "Siamo molto diversi, ma anche molto simili - aveva quindi proseguito -. Caratterialmente siamo diversi, ma poi abbiamo gli stessi valori: siamo molto legati alle nostre radici, amiamo passare il tempo con gli amici di sempre". Di fronte all'idea del matrimonio, Federica Nargi aveva commentato: "Prima lo sognavo, lo vedevo come un traguardo, ma adesso no". Mentre di fronte all'eventualità di una terza gravidanza, aveva rivelato: "A me sarebbe piaciuto avere tre figli, ma poi torno a casa e capisco che va bene così. La genitorialità è un mix tra amore infinito e sopravvivenza".