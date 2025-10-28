Gerry Scotti è diventato nonno per la terza volta: è nata Olivia

Gerry Scotti è diventato nonno per la terza volta. Edoardo Scotti e la moglie Ginevra hanno accolto la terza figlia Olivia. Ad annunciare la nascita della nipotina è stato lo stesso conduttore, 69 anni, al Festival dello Spettacolo, dove è stato premiato con il Telegatto.

Olivia è la terza figlia di Edoardo Scotti, nato nel 1992 dal matrimonio di Gerry Scotti e Patrizia Grosso, terminato nel 2009. Edoardo Scotti è anche papà di Virginia (2020) e di Pietro (2023).

Gerry Scotti ha parlato spesso a Verissimo dell'amore per i suoi nipotini. Dopo la nascita di Pietro, il conduttore aveva detto: "Sono felicissimo per mio figlio, perché io sono figlio unico, mio figlio è figlio unico, e credo che entrambi abbiamo a volte sentito il peso di questa unicità, invece ora lui ha regalato a Virginia un fratellino e io sono felicissimo". Gerry Scotti si era anche augurato di diventare ancora nonno: "Ora spero nel terzo o in due gemellini. Spero non si fermino, vediamo. Se lo vorranno, io sono felice".

Lo scorso giugno è arrivato l'annuncio: Edoardo Scotti e la moglie Ginevra in attesa del terzo figlio.