Maternità27 ottobre 2025

Oriana Sabatini, le foto con il pancione

La cantante condivide sui social alcuni scatti in posa con il pancione, in dolce attesa del primo figlio dal marito Paulo Dybala
Oriana Sabatini, 29 anni, pubblica su Instagram una serie di foto che la ritraggono, raggiante, con il pancione. La cantante e modella argentina è incinta del suo primo figlio insieme al marito Paulo Dybala, 31 anni. Gli scatti del carosello social ritraggono alcuni momenti di festa trascorsi da Oriana a un matrimonio di una coppia di amici. Assente alla cerimonia e ai festeggiamenti Dybala, impegnato a giocare con la sua squadra, la Roma. Paulo ha commentato il post della moglie scrivendo: "Dio mio... mamasita", insieme a una faccina con gli occhi a cuore.

L'annuncio della gravidanza è stato dato da Oriana Sabatini e Paulo Dybala a settembre, tramite un tenero video nel quale si vede l'ecografia del nascituro. "Primo post di noi tre" è la didascalia scelta per accompagnare la clip condivisa su Instagram sui profili dei futuri mamma e papà.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, la storia d'amore

Oriana Sabatini e Paulo Dybala si sono sposati a luglio 2024 in Argentina. La proposta era arrivata a ottobre 2023, quando la coppia si trovata a Roma. Il calciatore aveva chiesto la mano della fidanzata davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato proprio della proposta di matrimonio: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì". Sempre a Verissimo, la cantante e modella argentina aveva speso delle dolci parole per il compagno: "Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita".

