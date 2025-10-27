Oriana Sabatini, le foto con il pancione

Oriana Sabatini

Oriana Sabatini, 29 anni, pubblica su Instagram una serie di foto che la ritraggono, raggiante, con il pancione . La cantante e modella argentina è incinta del suo primo figlio insieme al marito Paulo Dybala, 31 anni. Gli scatti del carosello social ritraggono alcuni momenti di festa trascorsi da Oriana a un matrimonio di una coppia di amici. Assente alla cerimonia e ai festeggiamenti Dybala, impegnato a giocare con la sua squadra, la Roma. Paulo ha commentato il post della moglie scrivendo: "Dio mio... mamasita", insieme a una faccina con gli occhi a cuore.

L'annuncio della gravidanza è stato dato da Oriana Sabatini e Paulo Dybala a settembre, tramite un tenero video nel quale si vede l' ecografia del nascituro. "Primo post di noi tre" è la didascalia scelta per accompagnare la clip condivisa su Instagram sui profili dei futuri mamma e papà.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala, la storia d'amore

Oriana Sabatini e Paulo Dybala si sono sposati a luglio 2024 in Argentina. La proposta era arrivata a ottobre 2023, quando la coppia si trovata a Roma. Il calciatore aveva chiesto la mano della fidanzata davanti alla Fontana di Trevi.

Ospite a Verissimo, Oriana Sabatini aveva parlato proprio della proposta di matrimonio: "Non me l'aspettavo, mi ha stupita. Pensavo fosse uno scherzo, perché Paulo me ne faceva tanti così, e invece... ho detto subito sì". Sempre a Verissimo, la cantante e modella argentina aveva speso delle dolci parole per il compagno: "Lo amo, lui è incredibile e ho trovato la persona con cui passare tutta la vita".