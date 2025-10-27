Cecilia Rodriguez, il dolce scatto mentre allatta la figlia Clara Isabel

Madri e figlie 27 ottobre 2025

Cecilia Rodriguez condivide sui social alcune foto che la ritraggono insieme alla figlia Clara Isabel, al marito Ignazio Moser e al cagnolino Ercole

Cecilia Rodriguez e la figlia Clara Isabel

Cecilia Rodriguez, 35 anni, pubblica su Instagram una serie di foto che ritraggono alcuni momenti in famiglia. "Un sabato di ottobre", è la didascalia scelta dalla modella e influencer per accompagnare il carosello social che la vede protagonista insieme alla figlia Clara Isabel, nata il 15 ottobre 2025, al marito Ignazio Moser, 33 anni, e al cagnolino Ercole. Tra gli scatti anche uno in cui si vede Cecilia allattare la piccola Clara Isabel sul divano, con al suo fianco l'inseparabile Ercole.

Il momento dell'allattamento era stato condiviso da Cecilia Rodriguez anche nei suoi primi scatti pubblicati sui social dopo il parto, commentati da Ignazio Moser con queste commoventi parole: "Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".

Anche Ignazio Moser, poco dopo essere diventato papà, aveva condiviso sui social alcune foto di famiglia. Come quella in cui si vede la moglie, di spalle, con in braccio Clara Isabel e con accanto il cagnolino Ercole. "Rientro a casa con effetti speciali", aveva scritto il neopapà sullo scatto pubblicato tra le sue storie Instagram. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la storia d'amore