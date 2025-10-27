Ospiti nello studio di Verissimo, Piera Maggio e Pietro Pulizzi condividono il loro dolore, sempre vivo e presente, per la scomparsa della figlia Denise, sparita nel 2004 a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, all'età di quasi quattro anni.

"Il 26 ottobre Denise compie 25 anni ed è doloroso per noi perché è un compleanno senza festeggiata. Speriamo sempre che un giorno tutto questo possa finire e che lei possa festeggiare il suo compleanno con noi", ha raccontato Piera Maggio.



Riguardo la decisione della coppia di rimanere nella casa dove abitavano con Denise, Piera Maggio ha raccontato il suo stato d'animo: "Diciamo che adesso tentenno sulla mia decisione di rimanere nella stessa casa. Questo perché a volte mi fa male stare in quei luoghi. Perché tutto si ripercuote giornalmente, tutta la situazione".