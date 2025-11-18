Fabio Fulco, la tenera foto del figlio appena nato: "Come lo spiego?"

Fabio Fulco, diventato papà per la seconda volta, condivide sui social una dolcissima foto del bambino, accompagnata da un pensiero: "Come lo spiego?".
L’immagine ritrae il piccolo, il cui nome per ora resta segreto, indicato solo con le iniziali G. P., mentre dorme serenamente, stretto tra le braccia di un adulto. Lo scatto, ravvicinato e sfocato, mette in risalto la sua testolina ricoperta di capelli scuri.
L’annuncio della nascita era arrivato lo scorso 10 novembre, con l'immagine di un tradizionale fiocco azzurro e un messaggio: "Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.".
Fulco e la moglie Veronica Papa, insieme dal 2019, hanno già una bambina, Agnes, nata nel 2021 e annunciata allora con un post dedicato a Madre Teresa di Calcutta, da cui avevano tratto ispirazione per il nome.
Sposati civilmente nel marzo 2023 e poi nuovamente in estate sulla Costiera Amalfitana, Fulco e Papa ora si stanno godendo l’arrivo del loro secondogenito.