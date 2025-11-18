Fabio Fulco, la tenera foto del figlio appena nato: "Come lo spiego?"

Il figlio di Fabio Fulco | Instagram: @fabiofulco

L’annuncio della nascita era arrivato lo scorso 10 novembre , con l'immagine di un tradizionale fiocco azzurro e un messaggio: "Alle 5.46 è nato il nostro Principe. Papà, mamma e Agnes sono pazzi di gioia. Benvenuto al mondo G. P.".

Foto Instagram @veronicapapa1

Fulco e la moglie Veronica Papa, insieme dal 2019, hanno già una bambina, Agnes, nata nel 2021 e annunciata allora con un post dedicato a Madre Teresa di Calcutta, da cui avevano tratto ispirazione per il nome.

Sposati civilmente nel marzo 2023 e poi nuovamente in estate sulla Costiera Amalfitana, Fulco e Papa ora si stanno godendo l’arrivo del loro secondogenito.