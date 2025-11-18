Lazza e Greta Orsingher festeggiano il figlio: "Un anno di questo terremoto"

Greta Orsingher e Lazza con il figlio Noah

Lazza e la compagna Greta Orsingher hanno celebrato il primo compleanno del figlio Noah con una festa insieme a parenti e amici. "Un anno di questo terremoto", ha scritto il rapper a commento delle foto dei festeggiamenti condivise sui social. Il piccolo Noah è nato il 13 novembre 2024 . "Benvenuto all’erede, welcome Noah", aveva scritto Jacopo Lazzarini - vero nome dell'artista - nell'annunciare la nascita del primogenito.

La storia d’amore tra Lazza e Greta Orsingher è stata ufficializzata all'inizio del 2024. La prima notizia dell’arrivo del figlio era arrivata a maggio dello scorso anno con alcune foto condivise su Instagram: un abbraccio con Greta, mentre con le mani accarezzava il pancione, una clip dell’ecografia del nascituro e l’immagine del test di gravidanza positivo.

A fine maggio, Lazza e Greta avevano organizzato un gender reveal party per svelare il sesso del bebè. Tra palloncini rosa e azzurri e decorazioni a tema, gli invitati avevano assistito al momento clou della festa: una scia di colore azzurro si era alzata in cielo, rivelando che il primogenito sarebbe stato un maschietto.