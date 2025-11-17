Catalogo
LA FOTO17 novembre 2025

Raffaella Fico, le prime foto del pancione insieme al compagno Armando Izzo

Su Instagram, la modella e showgirl condivide i primi scatti del suo pancione insieme al compagno
Raffaella Fico e il compagno Armando IzzoRaffaella Fico e il compagno Armando Izzo

"Aspettandoti". Una sola parola piena d'amore accompagna le eleganti foto che Raffaella Fico ha deciso di condividere sul suo profilo Instagram.

La modella e showgirl ha pubblicato alcune foto dove mostra il pancione per la prima volta: negli scatti, la vediamo in riva al mare insieme al compagno Armando Izzo.

Nel novembre 2025, la coppia aveva svelato di essere in attesa di un maschietto e avevano condiviso un video del gender reveal organizzato con parenti e amici.

Raffaella Fico e la nuova gravidanza: "È come se fosse tutto nuovo"

Raffaella Fico aveva annunciato di essere incinta nello studio di Verissimo.

"Per me è come se fosse tutto nuovo, super emozionante. Non ricordo nulla della prima gravidanza", aveva dichiarato la showgirl, già mamma di Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli.

