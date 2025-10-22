Ignazio Moser, la foto di Cecilia Rodriguez con la figlia e il cagnolino: "Rientro a casa"

Cecilia Rodriguez con la figlia e il cagnolino

Poche settimane prima della nascita di Clara Isabel, è venuta a mancare Aspirina, la Jack Russell che ha accompagnato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per dodici anni e che da tempo soffriva di una malattia.

A commento dei primi scatti di Cecilia Rodriguez pubblicati sui social dopo il parto , Ignazio Moser aveva scritto delle commoventi parole: "Questa foto è la mia nuova definizione di amore . Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono insieme dal 2017 e marito e moglie dal 2024. La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa a maggio 2025. A settembre, ospite a Verissimo, Cecilia aveva raccontato le difficoltà affrontate per diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere".

L’influencer e modella aveva poi spiegato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".

Anche Ignazio Moser, in un videomessaggio, aveva parlato della loro esperienza: "Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita. L’abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore".

