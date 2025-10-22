Ignazio Moser, la foto di Cecilia Rodriguez con la figlia e il cagnolino: "Rientro a casa"

Ignazio Moser, 33 anni, condivide su Instagram una tenera foto di famiglia che ritrae Cecilia Rodriguez, 35 anni, di spalle con in braccio la figlia Clara Isabel, venuta al mondo il 15 ottobre 2025, e con accanto il cagnolino Ercole. "Rientro a casa con effetti speciali", scrive il neopapà sullo scatto pubblicato tra le sue storie.
Poche settimane prima della nascita di Clara Isabel, è venuta a mancare Aspirina, la Jack Russell che ha accompagnato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per dodici anni e che da tempo soffriva di una malattia.
A commento dei primi scatti di Cecilia Rodriguez pubblicati sui social dopo il parto, Ignazio Moser aveva scritto delle commoventi parole: "Questa foto è la mia nuova definizione di amore. Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita… difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".
Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono insieme dal 2017 e marito e moglie dal 2024. La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa a maggio 2025. A settembre, ospite a Verissimo, Cecilia aveva raccontato le difficoltà affrontate per diventare mamma: "Erano più di cinque anni che ci provavamo e non sono mancati momenti duri. Volevo che succedesse tutto in modo naturale. Ogni mese mi veniva da piangere".
L’influencer e modella aveva poi spiegato di aver intrapreso un percorso di fecondazione assistita: "Un dottore mi ha fatto capire che stavo perdendo tempo e che non era detto che poi ci sarei riuscita. Mi sono decisa a provarci perché era un desiderio molto grande. Per fortuna è andata bene dalla prima volta".
Anche Ignazio Moser, in un videomessaggio, aveva parlato della loro esperienza: "Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita. L’abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore".