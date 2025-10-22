Claudia Dionigi: "A chi dice che con due bimbi piccoli è tutto perfetto credo davvero poco"

Diventata da poco mamma bis, Claudia Dionigi, 35 anni, racconta sui social come stanno andando le cose in famiglia dopo la nascita del secondo figlio Leonardo Maria, avuto con il marito Lorenzo Riccardi.

"Nulla è facile, soprattutto con due bimbi piccoli - risponde l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne tramite le sue storie Instagram a chi le chiede come stanno procedendo le cose a casa dopo la nascita del piccolo Leonardo - A chi dice che è tutto bello e perfetto con due bambini piccoli io non credo. È bello perché quando si è una famiglia unita si affronta tutto, a volte si sdrammatizza, ma non è tutto perfetto. Ci sono delle difficoltà, c'è una routine che cambia, quindi bisogna abituarsi un po' a tutto".

"Prima tutte le mie attenzioni erano per Mavi - prosegue Claudia Dionigi riferendosi alle sua primogenita Maria Vittoria, di quasi tre anni - adesso la situazione è un po' cambiata e certe volte mi sento in colpa, mi sento male, però purtroppo tutto non riesco a fare. Chi ci è passata può capirmi. Detto questo, stiamo benone e la cosa più importante è questa".

Sempre via social, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva parlato del parto, rispondendo ad alcune domande dei follower: "Sono stati dolorosi entrambi i parti, ma il secondo è andato decisamente molto meglio. Con Maria Vittoria due ore di spinte. Con Leonardo otto minuti. Per farvi capire quanto ogni parto è completamente a sé"

