Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori bis: "Presto saremo in 4"

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente dalla coppia, che sui social ha condiviso alcuni scatti mostrando il pancione.
"Presto saremo in 4 e l'amore sarà ancora più grande", scrivono il calciatore e la compagna su Instagram, aggiungendo un cuore azzurro a corredo degli scatti che li ritraggono insieme al primogenito Tommaso, nato il 23 luglio 2021.
Legati dal 2018, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si erano allontanati durante la gravidanza della giovane. Dopo la nascita del primo figlio, però, i due avevano decido di dare una seconda possibilità al loro amore.
A marzo del 2025, il calciatore ha avanzato alla compagna la proposta di matrimonio. "Ora e per sempre", aveva scritto Sara Scaperrotta in quell'occasione, condividendo sui social l'anello di fidanzamento e alcuni scatti insieme al suo futuro marito.