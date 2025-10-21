Catalogo
L'annuncio21 ottobre 2025

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori bis: "Presto saremo in 4"

L'annuncio della coppia sui social, a corredo di alcuni teneri scatti con il pancione
Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta (Instagram_@sarascape)Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta (Instagram_@sarascape)

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente dalla coppia, che sui social ha condiviso alcuni scatti mostrando il pancione.

"Presto saremo in 4 e l'amore sarà ancora più grande", scrivono il calciatore e la compagna su Instagram, aggiungendo un cuore azzurro a corredo degli scatti che li ritraggono insieme al primogenito Tommaso, nato il 23 luglio 2021.

Legati dal 2018, Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si erano allontanati durante la gravidanza della giovane. Dopo la nascita del primo figlio, però, i due avevano decido di dare una seconda possibilità al loro amore.

A marzo del 2025, il calciatore ha avanzato alla compagna la proposta di matrimonio. "Ora e per sempre", aveva scritto Sara Scaperrotta in quell'occasione, condividendo sui social l'anello di fidanzamento e alcuni scatti insieme al suo futuro marito.

