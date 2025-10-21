Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori bis: "Presto saremo in 4"

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta (Instagram_@sarascape)

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta diventeranno genitori per la seconda volta. L'annuncio è arrivato direttamente dalla coppia, che sui social ha condiviso alcuni scatti mostrando il pancione.



"Presto saremo in 4 e l'amore sarà ancora più grande", scrivono il calciatore e la compagna su Instagram, aggiungendo un cuore azzurro a corredo degli scatti che li ritraggono insieme al primogenito Tommaso, nato il 23 luglio 2021.



