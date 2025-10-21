Hazal Küçükköse, gli scatti dell'attrice di Endless Love con la sorella gemella

Hazal Filiz Küçükköse, l'attrice turca che ha interpretato Zeynep nell'amata soap opera Endless Love (Kara Sevda), ha condiviso su Instagram alcune foto che la ritraggono insieme alla sorella gemella Deniz. "La mia metà" è la didascalia scelta dall'artista per accompagnare il carosello di scatti.
Hazal e Deniz Küçükköse sono nate a Mersin, in Turchia, il 9 febbraio 1988. Da adolescenti si sono trasferite con la famiglia ad Ankara. Hazal e Deniz hanno anche due fratelli, ai quali sono molto legate.
Ospite a Verissimo lo scorso anno, Hazal Filiz Küçükköse ha rivelato i suoi sogni per il futuro: "Sogno una famiglia, per me la famiglia è uno dei valori più importanti della vita, per questo spero di incontrare o di aver incontrato la persona giusta".
Parlando dell'amore in generale ha aggiunto: "Sono selettiva e non faccio entrare qualcuno facilmente nella mia vita, perché metto grande impegno nei rapporti e cerco qualcuno che abbia la mia stessa visione dell'amore".