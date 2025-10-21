Hazal Küçükköse, gli scatti dell'attrice di Endless Love con la sorella gemella

GLI SCATTI 21 ottobre 2025

L'attrice turca condivide sui social alcune foto che la ritraggono insieme alla sorella gemella Deniz. "La mia metà", scrive l'interprete di Zeynep in Endless Love

Hazal Kucukkose con la sorella gemella Deniz

Hazal Filiz Küçükköse, l'attrice turca che ha interpretato Zeynep nell'amata soap opera Endless Love (Kara Sevda), ha condiviso su Instagram alcune foto che la ritraggono insieme alla sorella gemella Deniz. "La mia metà" è la didascalia scelta dall'artista per accompagnare il carosello di scatti.

Hazal e Deniz Küçükköse sono nate a Mersin, in Turchia, il 9 febbraio 1988. Da adolescenti si sono trasferite con la famiglia ad Ankara. Hazal e Deniz hanno anche due fratelli, ai quali sono molto legate.