Elisabetta Gregoraci, la foto di famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco Briatore | Instagram: @elisabettagregoracireal

Elisabetta Gregoraci continua il suo viaggio negli Stati Uniti e, dopo le tappe a New York insieme al figlio Nathan Falco , è volata ad Austin, in Texas , per il Gran Premio di Formula 1 .

L’evento texano arriva dopo i giorni trascorsi a New York , dove Elisabetta Gregoraci aveva condiviso sui social immagini dei momenti con il figlio , tra colazioni abbondanti e pattinaggio sul ghiaccio al Rockefeller Center .

In alcuni scatti Elisabetta è insieme all’ex marito Flavio Briatore , con cui è rimasta in ottimi rapporti, e al figlio Nathan Falco , seduti fianco a fianco nel paddock.

In un’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".

E aveva aggiunto: "Per fortuna riesco a vederlo sempre tutti i weekend, poi martedì, mercoledì scappo, vado a Ginevra e ci vediamo, facciamo le nostre cenette, le nostre cose. Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".