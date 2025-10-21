Elisabetta Gregoraci, la foto di famiglia con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci continua il suo viaggio negli Stati Uniti e, dopo le tappe a New York insieme al figlio Nathan Falco, è volata ad Austin, in Texas, per il Gran Premio di Formula 1.
Su Instagram la conduttrice pubblica una raccolta di immagini tratte dal paddock del Gran Premio degli Stati Uniti d'America, accompagnandole con la didascalia: "Cowgirl mood in Austin with my family", ovvero: "Atmosfera da cowgirl ad Austin con la mia famiglia".
In alcuni scatti Elisabetta è insieme all’ex marito Flavio Briatore, con cui è rimasta in ottimi rapporti, e al figlio Nathan Falco, seduti fianco a fianco nel paddock.
L’evento texano arriva dopo i giorni trascorsi a New York, dove Elisabetta Gregoraci aveva condiviso sui social immagini dei momenti con il figlio, tra colazioni abbondanti e pattinaggio sul ghiaccio al Rockefeller Center.
In un’intervista a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del legame speciale con Nathan Falco: "Mi piace questo rapporto che ho con lui, spero di mantenerlo. Non sarà facile, ma questo rapporto un po’ mamma amica a me piace tantissimo".
E aveva aggiunto: "Per fortuna riesco a vederlo sempre tutti i weekend, poi martedì, mercoledì scappo, vado a Ginevra e ci vediamo, facciamo le nostre cenette, le nostre cose. Bisogna lasciarli andare. Non sono nostri, cioè sono nostri ma in parte, quindi è giusto che facciano le loro esperienze di vita, e lui è tanto precoce in tutto".