Paolo Ciavarro, la dedica a Eleonora Giorgi nel giorno del compleanno: "Vivi dentro al mio cuore straziato"

Paolo Ciavarro con la mamma Eleonora Giorgi

Il 22 ottobre Paolo compirà 34 anni. Un compleanno che per la prima volta non festeggerà insieme alla mamma, nata il 21 ottobre. "Per tutta la vita io e mamma abbiamo festeggiato i compleanni insieme. Sarà un compleanno diverso, ma sarà anche bello ricordarla", ha raccontato a Verissimo il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro.



Nella puntata di Verissimo del 19 ottobre, Paolo Ciavarro ha ricordato Eleonora Giorgi: "Piano piano il dolore si sta trasformando. Prima il ricordo di mamma era solo doloroso, adesso sta diventando anche bello. Anche se mi capita di avere ancora dei momenti in cui piango e mi libero dal dolore (...) Ero abituato a passare ore al telefono con lei, eravamo legatissimi, per me rappresentava tutto, c'era una grande affinità tra di noi".