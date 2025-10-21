Federica Pellegrini, il tenero video con la figlia Matilde in piscina

Federica Pellegrini in piscina con la figlia Matilde | Instagram: @verissimotv

Federica Pellegrini condivide un momento speciale con la figlia Matilde , nata nel gennaio 2024 . Nel video pubblicato sui social, la "Divina" si mostra in una piscina coperta, serena e sorridente, mentre gioca e nuota insieme alla sua bambina.

Federica Pellegrini e la gioia di essere mamma

Diventata mamma all’inizio del 2024, la campionessa aveva raccontato a Verissimo le sfide e le emozioni di questa nuova fase di vita: "Si attraversano diverse fasi. Non si nasce imparati. Ci sono state fasi più complicate e altre meno. Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti. È bello però vedere mia figlia diventare, giorno dopo giorno, indipendente.”

Federica aveva poi aggiunto: "Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all’altro ti cambiano le priorità. Oggi per me togliere del tempo a mia figlia è un peso grandissimo. Da quando è nata, lei è la mia priorità, ma è avvenuto tutto naturalmente".

E sul rapporto con il marito Matteo Giunta, oggi anche papà: "Non è facile. Con la frenesia dei tempi di oggi, una coppia di giovani può avere delle difficoltà. Diventare genitori non è proprio una passeggiata. Devo ammettere che ci manchiamo perché, lavorando entrambi, non è sempre facile ritagliarsi dei momenti per noi due".