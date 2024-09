Hazal Küçükköse e l'amore: "Sto conoscendo qualcuno, spero sia la persona giusta"

L'attrice, che interpreta Zeynep in Endless Love, parla a Verissimo dell'amore oggi: "Sogno una famiglia, per questo spero di incontrare o di aver incontrato la persona giusta"

Hazal Küçükköse parla a Verissimo dell'amore oggi. L'attrice, che interpreta Zeynep in Endless Love, rivela di non essere single: "Sto conoscendo una persona, spero sia quella giusta".

Per quanto riguarda i sogni per il futuro: "Sogno una famiglia, per me la famiglia è uno dei valori più importanti della vita, per questo spero di incontrare o di aver incontrato la persona giusta".

Parlando dell'amore in generale: "Sono selettiva e non faccio entrare qualcuno facilmente nella mia vita, perché metto grande impegno nei rapporti e cerco qualcuno che abbia la mia stessa visione dell'amore".