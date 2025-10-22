Giulia Stabile, gli auguri di compleanno a Martín Castrogiovanni: "Sei un cuore di panna"

Giulia Stabile, 23 anni, condivide sui social una dolce dedica rivolta a Martín Castrogiovanni in occasione del 44esimo compleanno dell'ex rugbista. "Tanti auguri a te che sei un cuore di panna - scrive la ballerina in una storia pubblicata su Instagram dove la si vede accanto a Martín negli studi di Tú Sí Que Vales - A tanti altri pianti insieme".
Insieme al lottatore di arti marziali miste Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martín Castrogiovanni conducono la nuova edizione di Tú Sí Que Vales. Tutti e tre sono stati ospiti a Verissimo nel corso della puntata del 27 settembre.
A Verissimo, Giulia Stabile ha ammesso di essere rimasta ferita dalle critiche sul suo corpo, espresse da alcuni utenti sui social. "Sto crescendo, sto cambiando, il mio corpo cambia e spesso viene preso di mira", ha affermato la ballerina e conduttrice di Tú Sí Que Vales.
Sempre a proposito del rapporto con il suo corpo, Giulia Stabile ha aggiunto: "Cerco di accettare i cambiamenti ed è già difficile così. Essendo esposta, la gente si sente in diritto di commentare il mio corpo. Io non mi sono mai permessa di farlo con nessuno".