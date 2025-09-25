I conduttori di "Tú sí que vales" ospiti a Verissimo
Sabato 27 settembre, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni saranno ospiti a Verissimo
Sono pronti e carichissimi per la nuova edizione di Tú sí que vales: sabato 27 settembre a Verissimo, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.
Giulia Stabile, nata a Roma il 20 giugno 2002, è la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria, è rimasta nel programma nel ruolo di ballerina professionista e dal 2021 è conduttrice di Tú sí que vales. Alessio Sakara, nato a Roma il 2 settembre 1981, è un lottatore di arti marziali miste. È il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC. Per il sito specializzato FightMatrix, Sakara è il novantaquattresimo massimo leggero più forte al mondo. Vanta anche un record da pugile professionista di otto vittorie e una sconfitta. È papà di Marcus Valerian e Leonidas Valerian, nati dal matrimonio con Adele, terminato nel 2018. Conduce Tú sí que vales dal 2017. Martin Castrogiovanni, nato a Paranà il 21 ottobre 1981, è un ex rugbista noto con il soprannome Castro. È stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella nazionale italiana. Conduce Tú sí que vales dal 2017 e da settembre 2020 è sposato con Daniela Marzulli.
Leggi anche
Anticipazioni
Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre
Ascanio Pacelli sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre
Anticipazioni
Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre
Il ballerino sarà ospite a Verissimo sabato 27 settembre
L'annuncio
Dopo due maschietti, la cantante ha annunciato la nascita della prima sua prima figlia femmina
Dopo due maschietti, la cantante ha annunciato la nascita della prima sua prima figlia femmina