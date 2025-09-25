Sono pronti e carichissimi per la nuova edizione di Tú sí que vales: sabato 27 settembre a Verissimo, Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.

Giulia Stabile, nata a Roma il 20 giugno 2002, è la ballerina vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la vittoria, è rimasta nel programma nel ruolo di ballerina professionista e dal 2021 è conduttrice di Tú sí que vales. Alessio Sakara, nato a Roma il 2 settembre 1981, è un lottatore di arti marziali miste. È il primo italiano a competere nella promozione statunitense UFC. Per il sito specializzato FightMatrix, Sakara è il novantaquattresimo massimo leggero più forte al mondo. Vanta anche un record da pugile professionista di otto vittorie e una sconfitta. È papà di Marcus Valerian e Leonidas Valerian, nati dal matrimonio con Adele, terminato nel 2018. Conduce Tú sí que vales dal 2017. Martin Castrogiovanni, nato a Paranà il 21 ottobre 1981, è un ex rugbista noto con il soprannome Castro. È stato il terzo giocatore a raggiungere le cento presenze nella nazionale italiana. Conduce Tú sí que vales dal 2017 e da settembre 2020 è sposato con Daniela Marzulli.