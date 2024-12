Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi dopo il matrimonio: "Siamo pronti a regalare a Mavi un fratellino o una sorellina"

La coppia condivide a Verissimo le emozioni del matrimonio e i sogni per il futuro

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi condividono a Verissimo le emozioni del matrimonio, celebrato lo scorso 30 novembre a Nola (Napoli).

"Non ho mai pianto così tanto, nemmeno quando è nata mia figlia", racconta l'ex tronista di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice aggiunge: "La notte prima del matrimonio non ho dormito per l'ansia, poi, quando l'ho visto così emozionato all'altare, ho pensato: 'Mi ama veramente'".

Dopo essere diventati genitori di Maria Vittoria nel 2022, ora Claudia e Lorenzo pensano di allargare di nuovo la famiglia: "Noi siamo pronti a regalare un fratellino o una sorellina a Mavi, chi lo sa".

Per quanto riguarda invece il viaggio di nozze: "Festeggeremo intanto il Natale a New York, poi vedremo".