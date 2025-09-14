Mediaset Infinity logo
14 settembre 2025

Ignazio Moser e le difficoltà per diventare papà: "Con Cecilia a tratti ci siamo disperati"

Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel: "L'abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, ma non abbiamo mai mollato"

In un videomessaggio alla moglie Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel che nascerà a metà ottobre. "Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita", afferma l'ex ciclista, 33 anni. Dopo cinque anni di tentativi in modo naturale, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di affrontare un percorso di fecondazione per avere la loro bambina: "L'abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore". In futuro Ignazio Moser vorrebbe avere anche altri figli: "La mamma dei miei figli la immaginavo proprio come Cecilia e non avrei voluto dei figli se non con lei. È la mamma di mia figlia e spero anche di altri che verranno".

