In un videomessaggio alla moglie Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser parla delle difficoltà vissute per diventare papà di Clara Isabel che nascerà a metà ottobre. "Abbiamo vissuto forse la difficoltà più grande che può vivere una coppia, quella di non riuscire così facilmente a concepire la nostra primogenita", afferma l' ex ciclista, 33 anni. Dopo cinque anni di tentativi in modo naturale, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di affrontare un percorso di fecondazione per avere la loro bambina: "L'abbiamo desiderata tanto, abbiamo pianto, abbiamo pregato, a tratti ci siamo anche disperati, ma non abbiamo mai mollato. Alla fine siamo riusciti a realizzare il nostro sogno: mettere al mondo il frutto del nostro amore". In futuro Ignazio Moser vorrebbe avere anche altri figli: "La mamma dei miei figli la immaginavo proprio come Cecilia e non avrei voluto dei figli se non con lei. È la mamma di mia figlia e spero anche di altri che verranno".