Da Bianca Atzei e Stefano Corti a Katy Perry e Orlando Bloom: queste sono alcune delle coppie Vip che si sono lasciate nel 2025.

Jessica Alba e Cash Warren si sono separati. Erano sposati dal 2008 e hanno tre figli: Honor Marie (2008), Haven Garner (2011) e Hayes (2017).

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati dopo 17 anni d'amore. I due sono diventati genitori di Jasmine nel 2013 e si sono sposati nel 2014.

È terminata anche la relazione tra Chris Martin e Dakota Johnson. L'attrice e il frontman dei Coldplay erano legati dal 2017 e convivevano dal 2021.

È giunta al capolinea la storia tra l'ex velina Elena Barolo e lo stilista Alessandro Martorana dopo 13 anni.

Anche la storia d’amore tra Katy Perry e Orlando Bloom è terminata, a pochi passi dalle nozze. Insieme dal 2016 e fidanzati dal 2019, sono diventati genitori di Daisy Dove nel 2020.

Sul fronte delle storie più recenti, Clara ha confermato in un'intervista di essere single: è finita la storia con l'ex giocatore di basket Jacopo Neri, a cui era legata dal 2022.

È giunta al termine anche la relazione tra Monica Bellucci e Tim Burton, il cui amore era sbocciato nel 2022, dopo l'incontro al Lumière Film Festival. Dopo 17 anni, si sono lasciati anche Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Tra le rotture più longeve, si segnala quella tra Nicole Kidman e il cantautore australiano Keith Urban. La loro storia d'amore era iniziata vent'anni fa, nel 2005, e l'anno successivo si erano sposati. Sono genitori di Sunday Rose (2008) e Faith Margaret (2010).

Anche Francesca Rocco e Giovanni Masiero hanno messo fine alla loro relazione. Erano sposati dal 2016 e insieme hanno due figlie: Ginevra (2017) e Beatrice (2021).

Infine, Bianca Atzei ha confermato a Verissimo la separazione da Stefano Corti. La cantante e la Iena erano legati dal 2019 e nel 2023 sono diventati genitori di Noa Alexander.

Nel video sopra, le coppie Vip che si sono lasciate nel 2025.