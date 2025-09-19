L'attrice e il regista hanno annunciato la separazione con un comunicato

È finita la storia d'amore tra Monica Bellucci e Tim Burton. L'attrice, 60 anni, e il regista, 67 anni, lo hanno annunciato con un comunicato affidato all'agenzia stampa Afp. "È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi": sono le parole della nota.

Monica Bellucci e Tim Burton si conoscono da tanto tempo. La loro storia d'amore è nata nel 2022 dopo l'incontro tra l'attrice e il regista al Lumière Film Festival. L'edizione era stata vinta infatti da Tim Burton. A consegnargli il premio era stata proprio Monica Bellucci.

Dopo diversi mesi di rumor, Monica Bellucci ha ufficializzato la sua relazione con Tim Burton a giugno del 2023. "Quello che posso dire è che sono molto felice di averlo incontrato. Lo amo. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita", aveva detto l'attrice all'edizione francese di Elle. Nel 2024, il regista aveva accompagnato l'attrice a Roma per ritirare il premio alla carriera durante il Globo d'Oro. La loro passeggiata, mano nella mano, aveva fatto sognare i fan.

Monica Bellucci e Tim Burton, dagli amori passati ai figli

Monica Bellucci è mamma di Deva (2004) e Léonie (2010), nate dal matrimonio con l'attore francese Vincent Cassel, con cui l'attrice è stata sposata dal 1999 al 2013.

Tim Burton è papà di Billy Ray (2003) e Nell (2007), avuti con Helena Bonham Carter, celebre attrice britannica, nota per aver recitato in tantissimi film cult: da Fight Club ad Alice in Wonderland, fino alla saga di Harry Potter, in cui ha prestato il volto a Bellatrix Lestrange. La coppia è stata legata dal 2001 al 2014.