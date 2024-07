Monica Bellucci e “l’amore adulto” con Tim Burton: “Incontro di due anime”

Monica Bellucci e Tim Burton mano nella mano a Roma. La coppia è apparsa molto affiatata durante il Globo d'Oro 2024, in cui l'attrice, 59 anni, ha ricevuto il premio alla carriera. In un'intervista a La Stampa, poi, Monica Bellucci ha parlato della storia d'amore con il regista, 65 anni.

Alla domanda cosa sia l'amore in età adulta, l'attrice ha risposto: "Una questione di energia che va oltre l'età, è l'incontro di due anime".

Monica Bellucci ha ufficializzato la sua storia con Tim Burton a giugno del 2023, dopo diversi mesi in cui circolavano i rumor sulla loro coppia. "Quello che posso dire è che sono molto felice di averlo incontrato. Lo amo. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita", aveva detto l'attrice all'edizione francese di Elle.

L'attrice e il regista si conoscono da tanto tempo. Nel 2022 si sono rincontrati in occasione del Lumière Film Festival. L'edizione era stata vinta infatti da Tim Burton. A consegnargli il premio era stata proprio Monica Bellucci.

Monica Bellucci e Tim Burton, dagli amori passati ai figli

Monica Bellucci è mamma di Deva (2004) e Léonie (2010), nate dal matrimonio con l'attore francese Vincent Cassel, con cui l'attrice è stata sposata dal 1999 al 2013.

Tim Burton è papà di Billy Ray (2003) e Nell (2007), avuti con Helena Bonham Carter, celebre attrice britannica, nota per aver recitato in tantissimi film cult: da Fight Club ad Alice in Wonderland, fino alla sega di Harry Potter, in cui ha prestato il volto a Bellatrix Lestrange. La coppia è stata legata dal 2001 al 2014.