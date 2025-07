La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia studierà all’Università di Sydney

La principessa Ingrid Alexandra di Norvegia è in Australia per iniziare l'Università. Le sue emozioni sono state condivise sui social in un post pubblicato dai profili ufficiali della casa reale norvegese. "Non vedo l’ora di iniziare a studiare all’Università di Sydney. Sarà emozionante diventare studentessa e sono felice di acquisire nuove prospettive sia sulla politica europea che su quella internazionale. Sono certa che imparerò molto", è la didascalia delle foto che mostrano Ingrid Alexandra a Sydney.

Nata a Oslo nel 2004, Ingrid Alexandra è la figlia primogenita del principe ereditario Haakon di Norvegia e della principessa Mette-Marit Tjessem Høiby. Secondo la legge norvegese, è seconda in linea di successione al trono dopo suo padre. È dunque una delle principesse europee destinate a diventare regine, insieme a Leonor di Spagna, Vittoria di Svezia, Elisabetta del Belgio e Caterina Amalia dei Paesi Bassi.

Ingrid Alexandra, dopo il diploma e prima di iscriversi all'Università, ha concluso l'addestramento militare di 12 mesi al Battaglione del Genio della Brigata Nord.

Nel video sotto, le principesse europee destinate a diventare regine.