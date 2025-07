Guenda Goria, il figlio Noah compie un anno: "Ti stringo a me nell’abbraccio che placa tutte le onde"

Guenda Goria e il marito Mirko Gancitano dedicano parole profonde al figlio per il compleanno: "Ci sono stati giorni di dolore, ma insieme abbiamo imparato che anche le cicatrici possono diventare tela"

Guenda Goria festeggia il primo anno del suo piccolo Noah, avuto insieme al marito Mirko Gancitano. "Un anno fa incontravo la cosa più preziosa che mai potessi immaginare", ha scritto sui social Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, a corredo di un carosello composto da teneri scatti insieme a Noah e al marito in Grecia.

"Un sentimento immenso, profondo, totalizzante. Ti stringo a me nell’abbraccio che placa tutte le onde, i dubbi e le incertezze", ha proseguito l'attrice, dedicando dolci parole al figlio. "Ti amo non sai quanto. Grazie di esistere", ha concluso, aggiungendo un cuoricino blu.

Anche il papà di Noah, Mirko Gancitano, ha condiviso su Instagram un tenero pensiero per il figlio: "Anche nei nostri giorni più difficili sei stato il colore che mancava, il silenzio che consola, il sorriso che ricuce. Sì, ci sono stati giorni di dolore, ma insieme abbiamo imparato che anche le cicatrici, se curate con amore, diventano tela. E tu, con i tuoi sorrisi e i tuoi primi gesti, le hai dipinte con tutti i pastelli del cuore".

Guenda Goria, Mirko Gancitano e la malattia del piccolo Noah

Ospiti a Verissimo, Guenda Goria e Mirko Gancitano avevano presentato a Silvia Toffanin il piccolo Noah, raccontando del grave problema di salute che aveva colpito il figlio, operato a tre mesi per craniostenosi. Ripensando a quel difficile momento, Guenda Goria aveva detto: "Mirko è stato sempre accanto a me a darmi forza. Nei giorni successivi all'intervento è voluto rimanere sempre insieme a noi. Conoscendo la sua sensibilità, non pensavo potesse essere così forte".

Noah, a soli tre mesi, ha dovuto affrontare un intervento molto lungo e complicato: "All'inizio ho cercato di distrarre Guenda, l'ho portata in giro tra i negozietti del San Raffaele. Dopo qualche ora siamo saliti, pensando che Noah stesse per uscire dalla sala operatoria. Invece ci hanno detto che l'intervento vero e proprio stava per iniziare perché era talmente complesso da richiedere una lunga fase preparatoria. Lì Guenda è crollata. Siamo andati nella camera di Noah, ci siamo messi nel suo lettino, ci siamo abbracciati e ci siamo addormentati. E forse è stato poi il risveglio più bello della nostra vita perché è venuta la dottoressa a dirci che l'intervento era andato bene", aveva raccontato emozionato Mirko Gancitano .

La coppia aveva anche parlato di quanto questo periodo di difficoltà avesse reso più forte il loro rapporto. "Non è stato facile", aveva detto Guenda Goria. "Ho scoperto una donna incredibilmente forte, posso dire di essere molto fortunato", aveva aggiunto Mirko Gancitano . Oggi il piccolo Noah sta benissimo: "È allegro, reattivo, curioso. Sta benissimo e siamo felicissimi. È stato fatto un lavoro straordinario su di lui ed è un bambino felice".

Guenda Goria parla della sua gravidanza a Verissimo

Ospite a Verissimo in una precedente occasione, Guenda Goria aveva raccontato che prima di diventare mamma del piccolo Noah, aveva dovuto affrontare l'endometriosi e una gravidanza extrauterina. "Quando desideri essere mamma e non riesci, non è facile. Ti crea un vuoto dentro", aveva raccontato Guenda Goria, aggiungendo: "Scoprire di essere rimasta incinta nonostante tutto è stata una grande gioia."