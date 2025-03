Guenda Goria: "Mio figlio Noah operato a tre mesi per craniostenosi"

Guenda Goria parla per la prima volta a Verissimo del complicato intervento che ha dovuto affrontare, a soli tre mesi di vita, suo figlio Noah, nato a luglio del 2024.

Per Guenda Goria, 36 anni, il percorso per diventare mamma non è stato semplice: operata per l'endometriosi, ha avuto una gravidanza extrauterina per cui le è stata asportata una tube: "Quando hanno controllato l'altra tube, mi hanno detto che era pervia, quindi era praticamente impossibile per me concepire naturalmente. Avevamo smesso di provarci. Invece dopo qualche tempo, è successo". Per questo Guenda Goria ha da subito definito il figlio il suo "piccolo miracolo". "La gravidanza è andata benissimo e Noah è nato sanissimo, di quattro chili. Al momento della nascita mi hanno detto però di prestare attenzione alla testolina perché è nato con la fronte un po' schiacciata, ma poteva essere dovuto alla posizione nell'utero e quindi probabilmente si trattava di un problema che si sarebbe risolto con il tempo", racconta la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria. A tre mesi Noah ha dovuto però effettuare una visita neurochirurgica per controllare la problematica alla testa: "Purtroppo ci hanno detto che il problema non solo si era aggravato, ma anche che la sua testolina era completamente chiusa quindi non c'era spazio per il cervello di svilupparsi. La diagnosi è stata di craniostenosi".

Noah ha dovuto affrontare a soli tre mesi un'operazione molto complessa: "Ci hanno detto che doveva essere operato d'urgenza. È stata un'operazione lunga e molto complessa. Per riaprire le suture del cranio che si erano chiuse hanno dovuto estrarre il cranio di Noah, lavorarlo su un tavolo e reinserirlo". Per fortuna oggi il piccolo Noah sta bene: " Lui ha una voglia di vivere, una gioia, una forza da guerriero".