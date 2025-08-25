Rosalinda Cannavò, la dedica alla figlia: "Un anno fa eravamo in tre senza ancora saperlo davvero"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga insieme alla figlia Camilla (Instagram_@adua.del.vesco)

Rosalinda Cannavò celebra su Instagram la figlia Camilla, nata il 7 settembre 2024, con una dedica piena d'amore. "Un anno fa, in questo stesso giorno, eravamo in tre senza ancora saperlo davvero", scrive l'attrice sui social, a corredo di alcuni scatti che ripercorrono l'ultimo anno trascorso insieme al compagno Andrea Zenga e alla loro primogenita. Quindi, Rosalinda Cannavò prosegue: "Aspettavamo di conoscere la nostra bimba, la immaginavamo senza capire quanto ci avrebbe cambiato la vita e il cuore".

Dopo aver raccontato attraverso un carosello di immagini le emozioni nel vivere la prima estate da mamma, Rosalinda Cannavò aveva fatto un bilancio del suo ultimo anno. "Sto ancora vivendo il post parto e non è semplice", aveva rivelato rispondendo alle domande dei follower. "Ci sono giorni luminosi e altri in cui mi sento svuotata, stanca, nervosa - aveva proseguito -. A volte la solitudine e la sensazione di essere sopraffatta mi hanno travolta. Ma sto imparando che anche questi momenti fanno parte del cammino, e che chiedere aiuto e concedersi fragilità è forza, non debolezza".

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, la storia d'amore

Insieme dal 2021, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. Nel 2024 la coppia ha accolto la prima figlia, Camilla, battezzata a giugno del 2025. "È stato un giorno importante ed emozionante. Pensando a tutto quello che succede nel mondo, giornate come queste ti fanno capire quanto siamo fortunati e quanto lo è nostra figlia. Grazie a tutta la nostra famiglia per aver condiviso con noi questo momento", ha scritto l'attrice e influencer sui social, pubblicando alcuni scatti della cerimonia, celebrata a Milano nella chiesa di Santa Maria di Lourdes. Ospiti a Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga avevano raccontato la loro storia d'amore e il cambiamento che ha portato nelle loro vite l'arrivo della piccola Camilla. E durante l'intervista, l'attrice aveva rivelato che con l'arrivo di Camilla ha capito di essere nata per fare la mamma: "Vorrei una famiglia numerosa. Stiamo costruendo la nostra famiglia, magari prossimamente arriverà un fratellino per Camilla".